Basketballern des TSV Dittersbachern geht im Derby beim ATSV Freiberg die Luft aus

Auch das zweite Derby der Landesligasaison haben die Basketballer des TSV Dittersbach gegen den ATSV Freiberg verloren. Am Ende standen die Gäste sogar nur noch zu viert auf dem Feld.

Anders als es die Tabellensituation vermuten ließ, war das Derby zwischen den Landesliga-Basketballern des TSV Dittersbach (8. Platz) und des ATSV Freiberg (2.) wie schon in der Hinrunde ein sehr enges Spiel. Auch am Sonntag entschied sich die Partie erst in den Schlussminuten des letztens Viertels zu Gunsten der Freiberger. Die Gäste gaben...