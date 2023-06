Bei DM-Premiere auf Platz 9 gekämpft

Jannik Ahleit vom Karate-Do Rochlitz hat sich bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Erfurt auf Platz 9 vorgekämpft. Zunächst zog er mit einem ungefährdeten 6:0-Sieg in die nächste Runde ein. Hier traf er auf den späteren Zweiten aus Hessen, dem er nach einem 3:3-Endstand erst im Kampfrichterentscheid unterlag. In der...