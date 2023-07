Beim Fußballcamp in Mittweida: Steffen Ziffert zwischen Basis und Oberliga

Einen besonderen Spagat hat in dieser Woche Steffen Ziffert gemeistert. Der ehemalige Sportdirektor des Chemnitzer FC sowie von Erzgebirge Aue und jetziger Trainer des FC Grimma lud wieder zum Fußballcamp nach Mittweida ein.

Mittweida. Eines ist am Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz in Mittweida für Außenstehende erstaunlich gewesen: Steffen Ziffert kannte beim Fußballcamp die Namen seiner Schützlinge schon sehr gut. "Ich habe sie aber nicht extra auswendig gelernt", verriet der 58-Jährige, der seit vier Jahren in den Sommerferien zum Fußballcamp an den Schwanenteich einlädt. "Es ist der einzige Standort, wo ich so etwas mache. Da ein Großteil der Jungs von Anfang an dabei ist, kenne ich ihre Namen natürlich inzwischen."

Die Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Sportdirektor des Chemnitzer FC und von Erzgebirge Aue und dem SV Germania Mittweida kam noch zustande, als Uwe Schneider noch Trainer der Germania war. "Durch das Fußballcamp bleibt uns Steffen weiterhin als kompetenter Sportfreund erhalten", sagt Präsident Harald Kaehs. Und beim Camp selbst drehte sich alles um den Ball. "Die Kinder trainieren hier pro Tag fünf Stunden und nehmen sich ihre Pausen meist selbstständig. Da wir alles mit dem Ball machen, merken sie die Belastung gar nicht so sehr." Und spätestens beim Mittagessen gab es ja eine Stärkung für die Kleinen: Nudeln, Kartoffelsuppe, Eierkuchen und Pizza - so machen Ferien Spaß.

Für Steffen Ziffert selbst ist diese Woche vollgepackt mit Fußball. Der Muldentaler, der früher in der DDR-Oberliga aktiv gewesen ist und nach der Wiedervereinigung unter anderem für den Chemnitzer FC in der 2.Bundesliga und im UEFA-Pokal aufgelaufen war, trainiert inzwischen die Oberliga-Fußballer des FC Grimma.

Klassenerhalt mit FC Grimma knapp geschafft

Durch drei Siege in den letzten drei Punktspielen schaffte seine Mannschaft im Juni noch ganz knapp den Klassenerhalt. "Nun stecken wir schon wieder mitten in der Vorbereitung." Am Dienstagabend testete er mit seinem Team beim VfB Merseburg (2:0), am Samstag geht es zum 1. FC Bitterfeld-Wolfen. "Auch bei meinem Männerteam steht im Training der Ball im Vordergrund - wie hier bei den Jungs im Trainingscamp. Zudem setze ich sehr viel Wert auf die Regeneration nach harten Einheiten."

Beruflich nun im Fitnessstudio

Steffen Ziffert weiß, wovon er spricht. Mit dem Profifußball hat er seit langem abgeschlossen. In Chemnitz arbeitet er als Personaltrainer in einem Fitnesscenter. "Dort betreuen wir die Kunden ganz individuell und zum Beispiel in eigenen Trainingsräumen", so der 58-Jährige. "Dabei erstelle ich auch ganz spezifische Fitness- und Ernährungspläne." Er könne sich durchaus vorstellen, in dieser Funktion auch einmal wieder bei einem Fußballverein tätig zu sein, sagt er. "Aber momentan passt es alles ganz gut so, wie es ist", so der gebürtige Bad Lausicker. Beim dortigen FC, der nach zwei Jahrzehnten in der Bezirksliga oder Landesklasse in diesem Sommer zurück in den Kreis abgestiegen ist, spielt sein Sohn Eric (38) immer noch. "Der Abstieg hat ihn richtig geärgert, zumal er derzeit verletzt ist. Vor 20 Jahren bin ich mit ihm noch gemeinsam aufgestiegen." Seinen jüngeren Sohn Toni (24) hat er beim FC Grimma unter seinen Fittichen. "Er hat eine gute Saison absolviert und meiner Meinung nach das Zeug, noch eine Liga höher zu spielen. Aber ich bin natürlich froh, ihn in Grimma zu haben."

Das erste Fußballcamp, an dem in dieser Woche Jugendkicker von Germania Mittweida und des Rossauer FC dabei gewesen sind, soll an diesem Freitag mit einem Besuch im benachbarten Freibad ausklingen. Steffen Ziffert wurde diese Woche von den Mittweidaer Jugendtrainern Fabien Fritsche und Oliver Baumann unterstützt. In der letzten Ferienwoche gibt es dann noch ein Camp. Dafür haben sich viele Kicker des SSV Königshain-Wiederau angemeldet. Alle Plätze sind vergeben.