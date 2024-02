VfB Auerbach: Sorge vor dem Absturz

Was bringen gute Test- Ergebnisse, wenn es im Punktspiel nicht klappt? Der Fußball-Oberligist zeigte zuletzt in Halberstadt keine Glanzleistung. Beim FC Grimma greift man jetzt neu an.

Der VfB Auerbach muss erst einmal verdauen, was sich am Sonntag in Halberstadt ereignet hat. Die 1:4-Auftaktniederlage war ein Schlag in die Magengrube der Vogtländer, die sich in der Rückrunde der Fußball-Oberliga noch viel vorgenommen hatten. "Wir brauchen nicht drumherum reden: Wir haben es uns alle etwas anders vorgestellt", sagt Sven... Der VfB Auerbach muss erst einmal verdauen, was sich am Sonntag in Halberstadt ereignet hat. Die 1:4-Auftaktniederlage war ein Schlag in die Magengrube der Vogtländer, die sich in der Rückrunde der Fußball-Oberliga noch viel vorgenommen hatten. "Wir brauchen nicht drumherum reden: Wir haben es uns alle etwas anders vorgestellt", sagt Sven...