Beim Heimrennen Gold und Bronze

Für die Akteure des Flöhaer Teams SMB-Motopipes stellte der 6. Lauf zur ADMV-Pocketbike-Meisterschaft auf dem Freiberger Saxoniaring das Heimrennen dar. Entsprechend motiviert gingen sie an den Start und fuhren etliche Spitzenplätze ein. Liam-Kjell Heutger steuerte für die Bilanz eine Bronzemedaille in der Klasse JuniorA bei, in...