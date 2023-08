Flöhaer fahren dreimal aufs Podest

Auf dem Görlitzring im ostsächsischen Hagenwerder haben die Fahrer des Flöhaer Teams SMB- Motopipes beim 4. Lauf zur ADMV-Pocket- und Pitbike-Meisterschaft vorn mitgemischt. Phil-Luca Müller erkämpfte in der Pocketbike-Klasse Junior Open Platz 3, in der Junior A schrammte Teamkollege Liam-Kjell Heutger als Vierter knapp am...