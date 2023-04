Bergstädter im Aufwind

Die Fußballer des BSC Freiberg II sind weiter im Aufwind. Das Team von Nils Hähner löste am Sonntag seine Hausaufgabe gegen den Tabellenzweiten SV Geringswalde/Schweikershain sicher mit 3:1 (2:0) und festigte mit dem dritten Sieg in Folge Platz 5 in der Mittelsachsenliga (32 Punkte).