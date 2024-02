Billardspieler von Empor Freiberg erwarten jede Menge Gäste

Die Aktiven des BC Empor Freiberg haben sich am „grünen Tisch“ einen sehr guten Ruf erarbeitet. In den nächsten Wochen wird der Verein gleich vier interessante Wettkämpfe ausrichten.

Die Rahmenbedingungen hat der Vorstand des BC Empor Freiberg gerade geschaffen, nunmehr blicken die Billardsportler des Vereins gespannt auf gleich vier interessante Wettbewerbe, in denen sie in den kommenden Wochen als Gastgeber fungieren. „Wir werden zunächst am 23./24. März die Deutsche Meisterschaft im Eurokegel-Doppel ausrichten, der...