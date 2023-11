Bleibt Fortschritts weiße Weste rein?

Mit dem 5:1 gegen den SV Herrenhaide haben die Lunzenauer Fußballer den zehnten Sieg in der Mittelsachsenklasse geholt. Nun geht es dort und in der Kreisliga in die letzten Punktspiele des Jahres.

5:1 im Kreispokal bei der SpG Lichtenberg II/Burkersdorf, 5:1 im Nachholspiel gegen den SV Herrenhaide am Mittwoch: Die Lunzenauer Fußballer scheinen sich in dieser Woche auf dieses Ergebnis wahrlich "eingeschossen" zu haben. Am Sonntag steht für den unangefochtenen Tabellenführer (1. Platz/30 Punkte) der Mittelsachsenklasse...