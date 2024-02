BSC Freiberg: Gastgeber jubeln im Derby zu früh

Die Fußballer des BSC Freiberg haben sich im Nachholspiel der Landesklasse Mitte am Ende nur 2:2 vom Kreisrivalen Germania Mittweida getrennt. Dabei haderten die Gastgeber vor allem mit dem Schiri.

In einer Hinsicht hatte sich die Verlegung des mittelsächsischen Derbys in der Fußball-Landesklasse Mitte zwischen dem BSC Freiberg und Germania Mittweida bereits vor dem Anpfiff gelohnt. Statt auf Schnee liefen beide Teams am Samstag bei frühlingshaften Temperaturen um die 14 Grad Celsius sowie Sonnenschein sogar kurzärmlig auf. Auch...