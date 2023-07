BSC: Neuzugang meldet sich zurück

Justin Börner will am Sonntag endlich wieder eingreifen. Im ersten Testspiel der Freiberger Landesklasse-Fußballer gegen den FV Neusalza-Spremberg (1:2) lief der Neuzugang von Fortuna Langenau in der Startelf des BSC auf, musste aber schon nach einer halben Stunde für Luis Landgraf Platz machen. Beim 0:3 gegen Sachsenligist Dresden-Laubegast...