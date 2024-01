Budenzauber in Hausdorf: Fußballer des SV Geringswalde nehmen Außenseiterrolle gern an

Das erste Wochenende im neuen Jahr verspricht Budenzauber vom Feinsten. Die Fußballer des SV Geringswalde stellen sich dabei in Hausdorf höherklassigen Gegnern.

Ob Toni Vogel an diesem Samstag vielleicht noch einmal selbst die Hallenschuhe schnürt, das will der Co-Trainer des SV Geringswalde erst kurzfristig entscheiden. „Aber Bock hätte ich schon auf das Turnier in Hausdorf“, sagt der 31-Jährige, der seine aktive Laufbahn bereits beendet hat. „Es wird bestimmt eine tolle Atmosphäre mit vielen...