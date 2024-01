Fußballer des SV Geringswalde liefern sich beim Budenzauber des HFC Colditz packende Duelle

Die Fußballer des SV Geringswalde haben beim Budenzauber des HFC Colditz die mittelsächsische Region gut vertreten. Ein Rückkehrer traf dabei gleich fünfmal. Am Ende durfte sich ein ehemaliger Regionalligastürmer dreifach freuen.

Fußballer Tommy Wilsdorf vom SV Geringswalde ist beim Budenzauber des HFC Colditz in Hausdorf am Samstag zunächst auf ungewohnter Position aktiv gewesen. Er hütete im Eröffnungsspiel gegen den HFC das Geringswalder Tor. „Wir wollten die Möglichkeit eines spielenden Torwarts nutzen, aber das hat nicht ganz so gut geklappt, weil der Druck der...