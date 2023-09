Chance auf Revanche in zwei Duellen

In der 1.Runde des Fußball-Kreispokals stehen am Sonntag zwei Partien auf dem Programm, die es bereits in der vergangenen Pokalsaison gab. Die Kicker der SG Striegistal (Mittelsachsenklasse) können sich in Pappendorf gegen Barkas Frankenberg für die 1:2-Niederlage im Vorjahr revanchieren, ebenso die Fußballer des SV Geringswalde...