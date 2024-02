Co-Trainer der HSG Freiberg: „In der Kabine des HSV flogen die Fetzen“

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben sich trotz der 23:32-Niederlage beim Tabellendritten Bad Blankenburg gut verkauft. Und es gibt einen weiteren Lichtblick im Kampf gegen den Abstieg.

Stefan Lange ist derzeit nicht zu beneiden. Nach der vierten Niederlage in Folge rückt das rettende Ufer für die Oberliga-Handballer der HSG Freiberg in weite Ferne, nimmt der drohende Abstieg immer deutlichere Konturen an. "Wir planen natürlich längst auch für die Sachsenliga", erklärte der HSG-Geschäftsführer nach dem 23:32 beim HSV Bad...