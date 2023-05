CSV-Torjäger fliegt vom Strand ein

Erst Bierkönig, dann Bierdusche? Wenn die Kreisliga-Fußballer des Conradsdorfer SV am Montag im Pokalfinale als krasser Außenseiter den BSC Freiberg II herausfordern, hat Florian Horn schon eine weite Reise hinter sich. Der Stürmer, der großen Anteil am Finaleinzug hatte, musste dadurch umplanen. "Ich bin Pfingsten auf Mallorca, was...