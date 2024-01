Damen liegen nun auf Silberkurs

Hockey-Oberliga: FHTC-Teams erneut siegreich

Die Hockey-Damen des Freiberger HTC bleiben in der Mitteldeutschen Hallen-Oberliga in der Erfolgsspur. Am 7. Spieltag siegten die Bergstädterinnen beim Tabellenzweiten in Köthen mit 7:4, feierten den insgesamt vierten Sieg in Folge und rückten mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 2 vor. "Die Leistung in der 1. Halbzeit war das Beste,...