Deutsche Meisterschaft in Mittweida: Prüfende Blicke während der Rundenhatz

Die Seniorensportler Petra und Bianka Herrmann aus Frankenberg halfen bei der Langstrecken-DM als Kampfrichter

Mittweida. Normalerweise nehmen Bianka und Petra Herrmann bei Leichtathletik-Wettbewerben die verschiedenen Disziplinen selbst in Angriff - auch bei deutschen Seniorenmeisterschaften. "Aber die Laufwettbewerbe sind nicht ganz so unser Metier", sagte Petra Herrmann in Mittweida mit einem Schmunzeln. In einer offiziellen Funktion waren sie und ihre Tochter Bianka dennoch dabei - als Kampfrichterinnen.

Für beide ging es dabei weniger um die eigene Bewegung. Sie mussten genau schauen, wo sich die Teilnehmer auf der Bahn befinden. Jeder der Kampfrichter, die sich in einer Reihe in Höhe der Ziellinie postiert hatten, bekam pro Lauf ein oder zwei Teilnehmer zugewiesen. "Und dann galt es, vor allem die Durchgangszeiten der Aktiven zu dokumentieren", sagte Bianka Herrmann. "Das ist eine zusätzliche Absicherung zur Technik gewesen." Vor allem in den engen Starterfeldern konnte es dabei schon einmal unübersichtlich werden, doch am Ende lief alles problemlos durch. "Ich selbst bin schon seit 1998 Kampfrichter", sagt Bianka Herrmann. Vor allem den kurzen Anfahrtsweg nach Mittweida haben sie und ihre Mutter gern auf sich genommen.