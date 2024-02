Die Freiberger Phantoms stellen die Uhr wieder auf Null

Die American Footballer des BSC Freiberg treten künftig wieder in der Landesliga an. Für die neue Saison wird es auch einige andere Veränderungen geben.

In der Nacht auf Montag wird in den USA wieder der neue Super-Bowl-Champion gekrönt. Damit geht die Saison in der amerikanischen Footballliga zu Ende. Für die Freiberg Phantoms beginnt gleichzeitig eine intensive Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit. Nach dem Zwangsabstieg aus der Mitteldeutschen Oberliga – aufgrund von zu vielen...