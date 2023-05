Dynamo-Oldies testen neuen Platz in Linda

Mit einem Fußballfest erlebt der Rasen des neuen Sportplatzes in Linda am Samstag seine Feuertaufe. Nach umfangreichem Umbau wird die Sportstätte am 27. Mai standesgemäß eingeweiht. Dafür haben sich die Lindaer Fußballer um ihren Abteilungschef Roberto Martin einiges einfallen lassen. Zunächst wird 11 Uhr die 1. Brander...