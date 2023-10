Ehemaliger Titelträger früh aus dem Pokalrennen

Kegeln, Leipziger Bezirkspokal: Motor Rochlitz verliert Mittelsachsen-Derby gegen Waldheim/Geringswalde II

In der ersten Runde des Leipziger Bezirkspokals haben sich die Kegler der SpG Waldheim/Geringswalde II beim BSC Motor Rochlitz durchgesetzt. Von einem Heimvorteil konnte man in diesem mittelsächsischen Duell nicht sprechen, denn beide Teams trainieren auf den Rainbow-Bahnen in Rochlitz. Die zweite Vertretung der neugebildeten...