Eins und Drei macht Zwei

Bei den Motocross-Rennen um den X-Sport-Cup in Roitzsch(Sachsen-Anhalt) hat Nick Paulig aus Altmittweida Silber in der Tageswertung erkämpft. In der MX2-Klasse gewann Paulig zunächst das erste Wertungsrennen mit drei Sekunden Vorsprung. Bei seinem 3. Platz im zweiten Rennen hatte er allerdings 20 Sekunden Rückstand zum Sieger....