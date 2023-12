EM-Titel als Krönung

Eine junge Taekwondo-Kämpferin aus Weißenborn durfte sich in diesem Jahr mit EM-Gold schmücken. Die 17-jährige Jessica Storm erkämpfte im November bei der Europameisterschaft im Formenlauf in Innsbruck gemeinsam mit Vivi Do (Bispingen) und Jasmin Flotow aus Dortmund den Titel. Für die drei jungen Damen war es die Krönung einer überragenden...