Erneut "Gefahr" für Stadionrekorde

Beim Bergstadt-Meeting des TVL Freiberg, das längst zu einer festen Größe im Wettkampfkalender der Leichtathleten geworden ist, werden am Samstag rund 100 Athleten aus fast 30 Vereinen an den Start gehen. Austragungsort ist das Stadion am Platz der Einheit, Wettkampfbeginn 10 Uhr. "Wir richten diesen Wettbewerb seit mehr als 20...