Erster Sieg zu Hause?

Volleyball: Hennersdorfer empfangen Siltronic Freiberg

Am Samstag geht es für die Bezirksliga-Volleyballer des Hennersdorfer SV ab 14 Uhr erstmals in der heimischen Turnhalle des Augustusburger Regenbogengymnasiums um Punkte in der Ligasaison 2023/24. Der Start für die Zschopautaler verlief, zumindest ergebnistechnisch, alles andere als rosig: Nach zwei Spielen steht man noch ohne...