Es müllert nicht nur beim FC Bayern: Fußballer des SV Union Milkau läuft gemeinsam mit seinen Söhnen auf

Carsten Müller spielte bei den Kreisliga-Fußballern des SV Union Milkau am Sonntag erstmals gemeinsam mit seinen Söhnen Raphael und Lukas von Beginn an. Dabei kann der Vater seine eigentliche Rolle im Verein noch gar nicht richtig ausführen.

Bei den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau geht mit Matthias und Pascal Müllrich bereits ein Vater-Sohn-Duo in der Mittelsachsklasse erfolgreich auf Torejagd. Eine Etage tiefer, in der Kreisliga, stand Carsten Müller (51) am vergangenen Sonntag erstmals gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Raphael (21) und Lukas (17) beim SV Union Milkau in...