Extraschicht für die ersten Punkte

Die Tennisspieler des Teams Freiberg/Chemnitz bestreiten am Sonntag ihr erstes Heimspiel in der Ostliga der Herren 30. Gegen die SG Einheit Stendal wollen die Regionalliga-Absteiger die ersten Punkte der Saison einfahren. Während die Sachsen-Anhalter ihr Auftaktspiel in Leipzig glücklich mit 5:4 gewannen, zog die Spielgemeinschaft...