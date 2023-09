Fast 400 Kämpfer dabei

Taekwondo: In Rochlitz werden Landesmeister ermittelt

Die Taekwondo-Abteilung des BSC Motor Rochlitz ist am Wochenende Gastgeber für die offenen Landesmeisterschaften. Dabei werden in der Regenbogenhalle am Samstag zunächst die Titelträger im Zweikampf gesucht, am Sonntag dann in den Technikdisziplinen. "Es ist das erste Mal überhaupt, dass beide Disziplinen gemeinsam an einem Ort...