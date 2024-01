Favoriten stapeln lieber tief

Am Sonntag wird in Flöha der neue Hallenkreismeister in Mittelsachsen gekürt. Ein Titelkandidat ist nicht auszumachen - die meisten Trainer äußern sich zurückhaltend.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Nico Israel auf die vier Vorrunden der Hallenkreismeisterschaft zurück. "Es gab einige spannende Duelle und schöne Tore", sagt der Geschäftsführer des Kreisverbandes Fußball Mittelsachsen (KVF). "Aber das sportliche Niveau klaffte teils weit auseinander. Und auch die... Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Nico Israel auf die vier Vorrunden der Hallenkreismeisterschaft zurück. "Es gab einige spannende Duelle und schöne Tore", sagt der Geschäftsführer des Kreisverbandes Fußball Mittelsachsen (KVF). "Aber das sportliche Niveau klaffte teils weit auseinander. Und auch die...