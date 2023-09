FHTC-Mädchen weiter auf Kurs

Die Nachwuchsmannschaften des Freiberger HTC haben in der Mitteldeutschen Hockey-Meisterschaft ihr Punktekonto weiter aufstocken können. So verteidigte die männliche U 12 mit einem deutlichen 13:0-Sieg gegen den HC Niesky die Führung in der Platzierungsrunde, auch wenn die Partie gegen den MSV Bautzen 0:2 verloren ging. Die...