Flöhaer Kicker müssen die Staffel wechseln

Die Landesklasse-Fußballer des TSV Flöha müssen in der Saison 2023/24 auf die packenden und brisanten mittelsächsischen Derbys verzichten. Der Tabellen-14.der Staffel Mitte in der eben zu Ende gegangenen Serie muss die Staffel wechseln und läuft künftig in der Landesklasse West auf. Dort trifft das Team des neuen Trainers Christian Schulze...