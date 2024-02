Flöhaer Pilot nach dem Abenteuer Superenduro-WM: Es war eine sehr schöne Erfahrung

René Dietrich hat zum Abschluss der Superenduro-WM in Budapest das Finale verpasst. Der 41-Jährige zieht dennoch eine positive Bilanz – und hat in diesem Jahr auch noch einiges vor.

Fünftes Saisonrennen der Superenduro-WM, das vierte zur Europameisterschaft und das dritte in diesem Rahmen für René Dietrich: Beim Finale des "Europe Cup" in Budapest wollte auch der 41-jährige Enduro-Pilot aus Flöha noch einmal dabei sein. Allerdings war sein Trip in Ungarns Hauptstadt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt - zumindest aus...