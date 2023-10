Footballer der Freiberg Phantoms auf Spielersuche

Die American Footballer des BSC Freiberg wollen einen Neuanfang starten. Am Dienstag und am Mittwoch veranstaltet das Team deshalb jeweils ein Probetraining.

Nachdem die American Footballer des BSC Freiberg die Saison in der Mitteldeutschen Oberliga aus Personalgründen nicht beenden konnten und aus der Liga ausgeschlossen worden waren, starten die Phantoms einen Neuanfang. Zuwachs erhofft sich das Team vor allem von zwei Probetrainings: Am Dienstag ab 17.30 Uhr und am Mittwoch ab 19 Uhr können...