Frankenberger fährt zweimal aufs Podest

Matthias Wartig aus Frankenberg hat die mittelsächsische Flagge beim 5.Meisterschaftslauf der Simson-GP-Serie am erfolgreichsten hoch gehalten. Auf dem Harzring bei Aschersleben fuhr Wartig in der Klasse Tuning-50 zwei dritte Plätze ein und rangiert auch an dritter Stelle im Zwischenklassement. Zwar steht Michel Deisinger aus dem...