Zwei Mittelsachsen fahren aufs Podest

In den zwölf Rennen der Simson-GP-Meisterschaft für Hobbyfahrer und Edelbastler haben mittelsächsische Aktive im vergangenen Jahr je einmal Bronze und Silber in der Gesamtwertung erkämpft. Matthias Wartig aus Frankenberg fuhr im Saisonverlauf in der Klasse Tuning 50 unter anderem zweimal als Zweiter und sechsmal als Dritter...