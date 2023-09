Freiberger Badmintonspieler steht im WM-Achtelfinale

Michael Prinz schaltet Taiwanesen aus und trifft nun auf Ex-Profi aus Thailand

Michael Prinz liegt bei der Badminton-WM der Senioren in Südkorea weiter auf Erfolgskurs. Im zweiten Match der Einzelkonkurrenz schaltete der Spitzenspieler des ATSV Freiberg am Dienstag den Taiwanesen Tsai Li An mit 21:12, 21:5 aus und trifft im Achtelfinale auf den an Nummer 1 gesetzten Thailänder Boonsak Ponsana.