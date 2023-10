Freiberger bleiben oben dran

Durch das 2:1 (1:0) gegen die SG Kesselsdorf sind die Fußballer des BSC weiter ungeschlagen in der Landesklasse. An einer Schwäche müssen sie aber weiterhin arbeiten.

Nachdem der Schlusspfiff des Schiedsrichters über den Platz der Einheit schrillte, ließen die Spieler in den gelben Trikots die Köpfe hängen. Sie hatten gerade die dritte Niederlage in Folge in der Landesklasse kassiert. Zur Freude der Zuschauer war es aber nicht die Heimelf, die die vergangen Jahre immer in Gelb gekleidet war....