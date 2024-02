Freiberger Herren auf Silberkurs

Die Hockey-Herren des Freiberger HTC bleiben in der Mitteldeutschen Verbandsliga in der Erfolgsspur. Die Freiberger fertigten den bisherigen Tabellenzweiten HV Wurzen in der Rülein-Sporthalle mit 9:1 ab, feierten den fünften Sieg in Folge und rückten auf den Silberplatz vor. Zudem revanchierten sich die FHTC-Herren für die...