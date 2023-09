Freiberger Hockey-Cracks fahren historischen Dreier ein

Für die Aktiven des Freiberger Hockeyclubs hat es am 1. Spieltag der Mitteldeutschen Verbandsliga gleich doppelten Grund zur Freude gegeben. So lief nicht nur zum ersten Mal in der Historie des 1990 in Dresden gegründeten Sächsischen Hockeyverbandes mit der FHTC-Mix-Mannschaft ein aus Damen und Herren aufgestelltes Team in einem...