Freiberger Kicker auswärts erst im Glück, dann aber eiskalt

Der BSC Freiberg gewinnt in der Landesklasse beim Sachsenliga-Absteiger Großenhainer FV 3:1 und ist wieder Zweiter.

Rico Thomas ist auch am Sonntag noch verschnupft gewesen. Das lag aber keineswegs am jüngsten Auftritt seiner Kicker: Der BSC Freiberg setzte sich am Samstag beim Großenhainer FV mit 3:1 (1:1) durch und rückte mit 26 Punkten wieder auf Platz 2 der Fußball-Landesklasse Mitte vor - und damit vor "Angstgegner" Großenhain. Freibergs...