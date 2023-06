Freibergerinnen in der Favoritenrolle

Beim 7. Springermeeting des LAC Erdgas Chemnitz gehen diesen Freitag sowohl Katharina Rissom vom TVL Freiberg als auch Clea Lorenz vom Freiberger PSV als Favoritinnen in ihre Wettkämpfe der Altersklasse W 15. Katharina Rissom führt in der Meldeliste des Weitsprungs mit 5,21 Metern knapp das Feld an, ebenso wie Clea Lorenz im...