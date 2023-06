Fußball in Mittweida: Nachwuchs hat vier Eisen im Feuer

Fußball-Kreispokal: Alle Endspiele sind mit Germania-Beteiligung. Die E-Junioren sind bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen dabei.

Mittweida. Im Stadion am Schwanenteich werden am Samstag gleich drei Pokale übergeben. Wenn es nach dem heimischen Publikum geht, sollten diese alle von den Nachwuchskickern des SV Germania Mittweida in die Höhe gereckt werden. Denn die Kreispokal-Finals der B-, C- und D-Junioren finden alle mit Mittweidaer Beteiligung satt.

Die zweite Mannschaft der D-Jugend trifft ab 9 Uhr auf den TV Burgstädt. Anschließend folgt das C-Jugend-Endspiel zwischen der Germania und der SpG Bobritzsch/Pretzschendorf. Zuletzt treten die B-Junioren gegen den BSC Freiberg an. "Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison und dem Umbruch im Team haben sich die Jungs den Einzug ins Finale hart erarbeitet und stehen mit Freiberg verdient auf dem Rasen. Wir wissen, wer da morgen als Finalgegner kommt und wollen in unserem Stadion alles reinhauen", sagt Johannes Göbler, der Trainer der Mittweidaer B-Junioren. "Die schwerste Aufgabe hat jedoch unsere erste E-Jugend, die auswärts in Lichtenberg bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen zum Finalturnier ran muss." Die E-Junioren der Germania kämpfen mit acht Teams um den Titel.

Bei allen Veranstaltungen wird ein Eintrittspreis von zwei Euro erhoben. Dieser wird ohne jeglichen Abzug von allen Endrunden - inklusive dem bereits gespielten A-Junioren-Finale - an den Elternverein krebskranker Kinder in Chemnitz gespendet. Alle Schiedsrichterkosten übernimmt der Verband (bei der E-Jugend der KSB). Zusätzlich stehen kleine Spendenhäuser am Einlass, wo ebenfalls weitere Summen gespendet werden können.