Fußball-Landesklasse Mitte: SC Altmittweida mit herben Rückschlag an der Elbe

Die Landesklasse-Fußballer des SC Altmittweida haben ihr Auswärtsspiel beim 1. FC Pirna mit 0:2 verloren. Dabei enttäuschten die Mittelsachsen vor allem im Offensivspiel.

Den Rückenwind aus dem Derby bei Germania Mittweida (1:1) - als die Fußballer des SC Altmittweida in letzter Sekunden einen Punkt erkämpft hatten, haben die Mittelsachsen überhaupt nicht mit in das Spiel beim 1. FC Pirna genommen - im Gegenteil: Nach einer schwachen Vorstellung unterlagen die SCA-Kicker in Pirna-Sonnenstein klar mit 0:2 (0:0).