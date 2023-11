Fußball-Mittelsachsenklasse: SV Fortschritt Lunzenau gewinnt Topspiel durch kurioses Tor in der Nachspielzeit

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben in der Mittelsachsenklasse das Topspiel gegen den Mühlauer FV in letzter Sekunde für sich entschieden. Ein Ziel des Vereins wurde aber knapp verfehlt.

Fast hätten die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau am Sonntag das erste Mal in dieser Saison Punkte in der Mittelsachsenklasse liegengelassen. Aber nur fast. Durch ein Tor von Philipp Dartsch in der sechsten Minute der Nachspielzeit bezwangen die Lunzenauer den starken Aufsteiger Mühlauer FV mit 2:1 (1:1) und feierten damit den 9. Sieg im 9....