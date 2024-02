Fußball-Mittelsachsenliga: Trainer des SV Geringswalde schmeißt hin

Bertram Fischer ist nicht mehr Trainer des SV Geringswalde. Nach dem ersten Pflichtspiel des Jahres verabschiedete er sich vom Team. In Geringswalde übernimmt vorerst ein alter Bekannter.

Paukenschlag in der Fußball-Mittelsachsenliga: Die Fußballer des SV Geringswalde gehen ohne ihren bisherigen Trainer Bertram Fischer in die Rückrunde. Der Coach sah sich am vergangenen Sonntag die 0:2-Niederlage im Nachholspiel gegen den TSV Langhennersdorf noch mit an. Während der Partie saß er überwiegend ruhig auf der Bank, nach...