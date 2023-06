Fußball: SV Germania Mittweida ist Klassenerhalt sicher

Die Landesklasse-Kicker aus Mittweida haben beim FC Pirna mit 2:3 verloren. Trotz der zuletzt abfallenden Formkurve ist der Klassenerhalt nun sicher.

Mittweida. Eigentlich haben die Landesklasse-Fußballer des SV Germania Mittweida eine gute Saison nach dem Umbruch im vergangenen Jahr gespielt. Sebastian Voigt wird von Spiel zu Spiel aber unzufriedener. "Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns diese Saison nicht kaputt machen", so der Germania-Trainer, der mit seinem Team die dritte Niederlage in Folge kassiert hat. Gegen den 1. FC Pirna, der mit dem SV Fortuna Langenau und dem TSV Flöha noch um einen Nichtabstiegsplatz kämpft, verloren die Mittweidaer mit 2:3 (0:1).

"Wir hätten unseren mittelsächsischen Kollegen gern geholfen, aber irgendwie tun wir uns gegen die Teams aus dem Tabellenkeller seit Monaten extrem schwer. Wir müssen das nach der Saison unbedingt aufarbeiten", sagt Voigt, der sich vor allem in der ersten Halbzeit über den Auftritt beim Aufsteiger geärgert hat. Die Gäste hatten es einzig ihrem Torwart Robert Schmidt zu verdanken, dass die Partie mit dem Pausenpfiff nicht schon entschieden war. "Er hat uns mehrere Male in höchster Not gerettet. Unglücklich war es dann, dass das 1:0 aus einer klaren Abseitsposition entstanden ist." Außerdem habe der Pirnaer Stürmer sich mit einem Foul gegen Markus Pietsch durchgesetzt. Er zog den Mittweidaer Verteidiger von hinten am Trikot nach unten, hatte anschließend freie Bahn und ließ Schmidt im Tor im keine Chance. "Der Schiedsrichter hat es zwar nicht geahndet, aber die Führung war natürlich verdient. Da bin ich in der Kabine auch einmal etwas lauter geworden", so Voigt.

Die Rede fruchtete und mit dem Seitenwechsel zeigte sein Team ein anderes Gesicht. Nach einer Ecke köpfte Pietsch den Ball in die Mitte, wo Nils König (48.) goldrichtig stand und zum Ausgleich einnetzte. Dieser sollte aber nicht lang halten: Fünf Minuten später wurde der alte Abstand nach einem Konter wieder hergestellt. Die Mittweidaer waren jetzt aber besser im Spiel. In der 66.Minute spitzelte Hans Weinert den Ball über den gegnerischen Keeper - der Rettungsversuch zweier Verteidiger endete in einem Eigentor. "Wir hätten den Punkt gern mitgenommen, aber leider fiel das 2:3 dann wieder aus einer klaren Abseitsposition", ärgert sich Voigt. König hatte am Ende noch einmal die Chance zum Remis, aber der Stürmer war von dem Ball, der ihm glücklich vor die Füße fiel, selbst überrascht und konnte ihn aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen. "Es sollte einfach nicht sein", so der Coach, der sich auch um einen Elfmeter betrogen fühlte. Der Klassenerhalt ist nach der Flöhaer Niederlage am Sonntag dennoch sicher.