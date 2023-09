Fußballer aus Mittweida holen zweiten Sieg in Landesklasse-Saison

Fußball-Landesklasse: Mittweida gewinnt beim 1. FC Pirna mit 3:2

Mittweida. Die Fußballer des SV Germania Mittweida haben ihren zweiten Sieg in der noch jungen Landesklasse-Saison eingefahren. Die Mittelsachsen gewannen beim 1. FC Pirna mit 3:2 (2:1) und festigten ihren Platz im Mittelfeld der Staffel Mitte (9.). "Es war gewiss keine Glanzleistung von uns. Aber wichtig ist, dass wir die drei Punkte aus Pirna mitgenommen haben", sagte Germania-Trainer Sebastian Voigt nach der Rückkehr von der Elbe.

Dabei mussten die Mittweidaer auf der Torwartposition improvisieren: Da sowohl Stammkeeper Robert Schmidt als auch sein Vertreter Michael Schmidt nicht zur Verfügung standen, zog sich Abwehrspieler Andreas Hönig die Handschuhe über. "Er hat seine Sache gut gemacht, aber auch schon Erfahrung damit", so Voigt rückblickend auf die Saison 2021/22, als Hönig beim Radebeuler BC schon einmal zwischen den Pfosten gestanden hatte. "Damals haben wir 4:3 gewonnen. Wenn er hält, fallen zwar viele Treffer, aber wir sind bisher immer erfolgreich gewesen", sagte der Germania-Trainer mit einem Schmunzeln.

Und auch im Angriff klappte es: Moritz Eismann brachte die Mittweidaer in der 12. Minute in Führung. Diese hielt bis kurz vor der Pause. Dann erzielte Nick Siegemund auf dem Kunstrasen in Pirna-Sonnenstein zwar den Ausgleich für den Aufsteiger, doch in der Nachspielzeit der 1.Halbzeit schlugen die Gäste zurück. Hans Weinert wurde schön freigespielt und ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen - 2:1 für Mittweida.

Und die Germania kam hellwach aus der Kabine zurück. "In der vergangenen Saison haben wir da oft Gegentore gefangen. Umso mehr freut es mich, dass wir diesmal selbst nachgelegt haben", so der Coach. Toni Hahn traf per Kopf nach einem Eckball in der 49. Minute. "Danach hätten wir aber noch ein, zwei Tore nachlegen müssen", sagte Voigt. So wurde es noch einmal spannend. Nach einem Ballverlust der Germania schalteten die Pirnaer schnell um und kamen zum 2:3-Anschluss. Doch in der Schlussphase ließen die Gäste nichts mehr anbrennen.

In der kommenden Woche steht die 2. Runde im Sachsenpokal an, aus dem Mittweida bereits raus ist. "Ich wollte eigentlich beim TSV Flöha testen, aber wir müssen bei uns noch einmal fragen, wer überhaupt zur Verfügung steht", sagte Trainer Voigt. Fraglich ist seit Samstag auch Christian Schmidt, der mit einer Knieverletzung ausschied.

Statistik Mittweida: Hönig - Götze, F.Weinert, Schüßler, Pietzsch -C.Schmidt (54.Reuther), Wiedemann, Goeschel (90.+3Beier), H. Weinert (90.+1 Knepper), Eismann - Hahn (82. Wild) - Tore: 0:1 Eismann (12.), 1:1 Siegemund (42.), 1:2 H. Weinert (45.+2), 1:3 Hahn (49.), 2:3 Meister (86.) - Schiedsrichter: Reinert (Zwickau) - Zuschauer: 82