Fußballer des SC Altmittweida starten mit hoher Niederlage und Remis in die Vorbereitungsspiele

Mit einer Niederlage und einem Unentschieden sind die Landesklasse-Fußballer des SCAltmittweida in die Vorbereitungsspiele gestartet. Zunächst unterlagen sie am Donnerstag bei Eiche Reichenbrand mit 0:6 (0:2). Am Sonntag trotzten sie dem SV Tanne Thalheim (beide Landesklasse West) ein 3:3 (2:1) ab.