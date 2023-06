Fußballer des SV Germania Mittweida holen Pokal-Triple

Die Juniorenfußballer des SV Germania Mittweida haben den Heimvorteil in ihren Endspielen am Samstag perfekt genutzt. Am Ende des Finaltages im Stadion am Schwanenteich blieben alle drei Siegerpokale in Mittweida. Zunächst gewannen die D-Junioren ihr Endspiel gegen den TV Vater Jahn Burgstädt (4:1), danach die C-Junioren mit 2:1 gegen die SpG...