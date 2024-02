Fußballer von Germania Mittweida gehen entspannt in das Duell gegen Spitzenreiter Stahl Riesa

Die Fußballer aus Mittweida empfangen am Samstag Landesklasse-Spitzenreiter Stahl Riesa. Der SC Altmittweida weicht zeitgleich nach Frankenberg aus, und am Sonntag steigt ein Derby in Langenau.

Die Fußballspiele zwischen dem SV Germania Mittweida (5. Platz/33 Punkte) und der BSG Stahl Riesa (1./42) haben sich in den vergangenen Jahren schon fast zu einem Traditionsduell entwickelt. Beide Teams standen sich schon in der Sachsenliga und der Landesklasse Mitte oft gegenüber. „Dazu haben sich in den vergangenen Jahren auch die Partien im... Die Fußballspiele zwischen dem SV Germania Mittweida (5. Platz/33 Punkte) und der BSG Stahl Riesa (1./42) haben sich in den vergangenen Jahren schon fast zu einem Traditionsduell entwickelt. Beide Teams standen sich schon in der Sachsenliga und der Landesklasse Mitte oft gegenüber. „Dazu haben sich in den vergangenen Jahren auch die Partien im...